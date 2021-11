In Backnang hat die Polizei einen 20-Jährigen bei einem Rauschgiftgeschäft beobachtet. Er war am Donnerstagnachmittag (18.11.) beim Parkplatz Büttenenfeld in der Nähe des Bahnhofs unterwegs, als Beamte ihn kontrollieren wollten.

Zu Fuß geflüchtet

Laut Angaben der Polizei ergriff der 20-Jährige daraufhin zu Fuß die Flucht. Er begab sich auf ein Betriebsgelände in der Bahnhofstraße und kletterte auf ein Wellblechdach. Dieses brach ein, wodurch er wenige Meter abstürzte. Dabei