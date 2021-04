Backnang: Einbrecher stehlen goldlackierten Mercedes in Gewerbegebiet

In einem Gewerbegebiet in Backnang hat sich in der Nacht zum Mittwoch (14.04.) ein Einbruch ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu den Betriebsräumen in der Industriestraße. Dabei entwendeten die Diebe einen Auto-Schlüssel für einen Mercedes Viano CDI. Das goldlackierte Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen WN – O 103. Hinweise können unter der Telefonnummer 07191 / 90 90 gemacht werden.