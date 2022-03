Unbekannte sind am Sonntag (13.03.) gegen 22 Uhr in ein Möbelhaus in Backnang eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden Einbruchsspurgen am Gebäude in der Industriestraße festgestellt. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, über das sie ins Geschäft eindrangen.

Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die zum Tatgeschehen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in