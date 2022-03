Zwischen Freitag (25.03.), 19.25 Uhr, und Samstag (26.03.), 08.20 Uhr, ist ein Unbekannter in das Reformhaus Kaliss in Backnang eingebrochen. Nach Angaben der Polizei bracht der Täter im Gebäude, das sich in der Gerberstraße befindet, ein Spindfach auf. Darin befand sich eine Kassette mit Wechselgeld in Höhe von über 1.000 Euro, das der Täter mitnahm. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnummer 07191 - 9090 entgegen.

