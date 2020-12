Backnang: Einbruch in Schule und Imbissstand

Unbekannte sind zwischen Montag- und Dienstagabend (28.-29.12.) in die Schillerschule in der Bahnhofstraße eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei brachen die Täter eine Seiteneingangstüre auf und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Sekretariat. Bislang sei noch nicht geklärt, ob dort Wertgegenstände gestohlen wurden.

Zu einem weiteren Einbruch ist es in der Nacht zum Dienstag (29.12.) in der Annonay-Straße gekommen. Dort waren Unbekannte in einen Imbissstand eingebrochen. Laut Polizei stahlen die Einbrecher Bier und Kaffee und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von über 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.