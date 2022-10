Backnang: Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von Mittwoch (05.10.) auf Donnerstag (06.10.) wurde in der Zeit zwischen 1.55 Uhr und 2.30 Uhr in der Sulzbacher Straße in Backnang in eine Tankstelle eingebrochen.

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, entwendeten die Diebe aus dem Verkaufsraum Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Erbeten werden sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.