Backnang: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Bislang Unbekannte sind am Donnerstag (09.06.) in der Langenbachstraße in Backnang in ein Wohnhaus eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher zwischen 8.15 Uhr und 16.20 Uhr über ein Fenster in das Haus.

Erbeutet wurden Wertgegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer im Umfeld der Langenbachstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, sollte sich unter Tel. 07191/9090 melden.