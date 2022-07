Backnang: Exhibitionist belästigt 17-Jährige vor Discounter

Eine 17-Jährige ist am Donnerstagabend (30.06.) in Backnang von einem Exhibitionisten belästigt worden. Nach Angaben der Polizei ging der bislang unbekannte Mann gegen 22 Uhr an einem Lebensmitteldiscounter in der Oberen Walke auf die 17-Jährige zu.

Dabei hatte er seine Hose heruntergelassen und sein Glied entblößt. Die 17-Jährige rannte davon. Daraufhin wendete der Mann sich ab und zog seine Hose hoch. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.