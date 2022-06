Backnang: Gegen BMW gestoßen und geflüchtet – 6.000 Euro Schaden

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend (07.06.) in Backnang einen BMW 420D beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr in der Seewiesenstraße.

An dem BMW entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Wer den Unfall beobachtete oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191 - 9090 in Verbindung setzen.