Backnang: Golf-Fahrer unter Drogeneinfluss wird von Polizei angehalten und kontrolliert

Am Mittwoch (20.01.) hat die Polizei in der Weissacher Straße in Backnang gegen 18.40 Uhr einen Golf-Fahrer angehalten und kontrolliert.

Der 31-jährige stand bei der Kontrolle unter Drogeneinfluss, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Laut Aussage der Polizei zeigte sich der Fahrer uneinsichtig und verweigerte die Abgabe seiner Autoschlüssel. Es kam zu einem Gerangel zwischen den Polizeibeamten und dem Golf-Fahrer. Verletzt wurde hierbei niemand. Aufgrund des Drogeneinflusses des Fahrers wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Dem 31-jährigen drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.