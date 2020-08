Backnang-Heiningen: 48-Jähriger verursacht betrunken Zusammenstoß

Am Samstagabend (1.8.) gegen 22.30 Uhr verursachte ein 48-Jähriger unter Alkoholeinfluss einen schweren Verkehrsunfall auf der Tübinger Straße im Backnanger Ortsteil Heiningen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Mercedes-Fahrer kam in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Skoda einer 19-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Dem 48-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.