Backnang: Lastenräder bei Ausstellung unterschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Im Rahmen einer Ausstellung in Backnang sind am Freitag (09.09.) zwei Elektro-Lastenräder unterschlagen worden. Das berichtet die Polizei am Samstag. Tatverdächtig sind laut Mitteilung zwei noch unbekannte Männer.

Den Angaben zufolge wurden die Räder am Freitagnachmittag auf dem Willy-Brandt-Platz ausgestellt. Dabei hatte man die Möglichkeit, die Räder Probe zu fahren. Zwei davon wurden nach der Probefahrt laut Polizei nicht mehr zurückgebracht. Sie haben einen Gesamtwert von mehr als 14.000 Euro, wie es weiter heißt.

Polizei bittet um Hinweise

Von den beiden Tatverdächtigen liegt dem Bericht zufolge diese Beschreibung vor: Einer soll männlich, circa 1,82 Meter groß, circa 20 Jahre alt und laut Polizei "wahrscheinlich Deutsch" gewesen sein. Er soll schwarze kurze Haare und einen dunkleren Teint haben. Getragen habe er einen schwarzen Pullover.

Der zweite Tatverdächtige wird so beschrieben: "Männlich, ca. 17 Jahre alt, längere, gegelte, dunkle Haare, Bartflaum mit Ziegenbart. Er trug eine schwarze Cap, eine helle Trainingsjacke und eine dunkle Hose."

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen sollen sich laut Mitteilung beim Revier in Backnang melden. Die Telefonnummer lautet 07191/9090.