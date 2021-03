Am Montagmittag (22.03.) ist ein LKW in Backnang in einen Kreisverkehr gefahren. Laut einem Polizeisprecher ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr.

Der LKW-Fahrer war auf der Aspacher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er mit seinem Sattelzug im Kreisverkehr hängen blieb. Die Straße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Weitere Informationen folgen.