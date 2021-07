Backnang: Masken-Streit an der Bushaltestelle endet mit Handgreiflichkeiten

An einer Bushaltestelle in Backnang haben sich am Montag (26.07.) zwei Menschen über den coronabgedingt vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz gestritten. Die Polizei Backnang ermittelt.

Laut Pressemitteilung kam es an der Haltestelle in der Weissacher Straße am Vormittag zu einer "handfesten Auseinandersetzung".

"Anlass war das Rauchen einer 24-jährigen Frau, die währenddessen keinen an Haltestellen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz tragen konnte", so die Polizei. "Ein 55-jähriger Mann echauffierte sich über dieses Verhalten, woraufhin sich die beiden beleidigten und auch handgreiflich wurden."