Backnang: Massenschlägerei mit über 35 Personen - Polizei muss eingreifen

In Backnang ist es am Samstagabend (14.05.) zu einer Massenschlägerei gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr auf dem Spielplatz Plattenwald. Mindestens 35 Personen waren an der Schlägerei beteiligt.

Zwei Personen mit einem Messer verletzt - 21 Polizeistreifen im Einsatz

Wie die Polizei mitteilt, soll es zunächst zu einem Streit zwischen zwei bislang unbekannten Frauen gekommen sein. Im Laufe des Streits kamen mehrere Personen aus den beiden Gruppen zur Unterstützung der Frauen zusammen. Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge, das in einer Massenschlägerei endete.

Die Personen der beiden Lager verletzten sich gegenseitig mit Tritten und Schlägen. Zudem wurde eine Person mit einem langen Ast und zwei Personen mit einem Messer verwundet. Bei der Massenschlägerei wurden auch Personen verletzt, die nicht zu den beiden Gruppen gehörten und nur schlichten wollten.

21 Polizeistreifen waren auf dem Spielplatz im Einsatz, um die Lage wieder zu entspannen. Drei Tatverdächtige im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wurden an dem Abend noch auf die Polizeidienststelle mitgenommen, konnten aber wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Rettungsdienst war mit drei Teams und zwei Notärzten im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Zeugen sollten sich zur Klärung der Details bitte mit der Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 in Verbindung setzen.