Backnang-Maubach: Aggressiver Mann attackiert Ehefrau am Bahnhof

Am Mittwochabend (3.3.) ist es zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in der Kärntener Straße gekommen.



Gegen 22.20 Uhr meldete eine Frau, dass ihr Mann herumschreie und sie auch körperlich attackiert habe. Als die Polizisten den 32-Jährigen und seine Ehefrau am Gleis 1 antrafen, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv gegenüber den Polizisten, seiner Frau und weiteren Passanten. Er wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.