Backnang: Opferstock in Stiftskirche in Backnang aufgebrochen – Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Donnerstagmittag (17.11.) gegen 13.30 Uhr in der Stiftskirche in Backnang einen Opferstock aufgebrochen und Opfergeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge zwei Männer im Umfeld des Opferstocks beobachtet. Als er sie auf den Vorfall ansprach, flüchteten die beiden.

Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Person:

circa 20 bis 25 Jahre

drei-Tage-Bart

circa 1,75 Meter groß

dunkle Haare

schwarze Oberbekleidung

2. Person:

circa 18 bis 20 Jahre

schlank

dunkle Oberbekleidung

Die Polizei Backnang bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07191 - 9090.