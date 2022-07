Backnang/Oppenweiler: Mann flüchtet auf selbstgebautem E-Bike vor Polizei

Bereits vor mehreren Wochen ist ein 42-jähriger Mann mit seinem E-Bike in Oppenweiler vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-Jährige mit seinem Fahrrad in der 30er-Zone in der Talstraße unterwegs. Als Polizeibeamte ihn anhalten und kontrollieren wollten, ergriff der Mann mit rund 70 km/h die Flucht. Der Polizei gelang es an diesem Tag nicht, den Flüchtigen zu fassen.

Verkehrssünder aus Oppenweiler in Backnang erwischt

Am Mittwoch (27.07.) erkannte ein Polizist das Fahrrad des 42-Jährigen in der Weissacher Straße in Backnang. Der Beamte hielt den Raser an. Bei der Inspektion des Fahrrads stellte die Polizei fest, dass der Mann an seinem Fahrrad geschraubt hatte. Der 42-Jährige konnte keine Betriebserlaubnis und auch keinen Versicherungsschutz für das Fahrrad vorzeigen.

Aus diesem Grund stellte die Polizei das überdurchschnittlich schnelle Fahrrad sicher. Die Untersuchungen dauern noch an. Derzeit sei noch unklar, wie schnell das E-Bike wirklich fahren kann. Der Mann soll zudem unter Drogeneinfluss gestanden haben. Gegen ihn wurden strafrechtliche Schritte eingeleitet.