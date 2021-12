Ein in Schlangenlinien fahrender Pedelec-Fahrer wurde am Dienstagabend (28.12) in Backnang von der Polizei angehalten. Bei einer Kontrolle der Person erkannten die Beamten „konkrete Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung“.

Bei Wohnungsdurchsuchung weitere Drogen gefunden

Bei einer näheren Kontrolle des 38-Jährigen wurden zudem 25 Gramm Amphetamine sowie 1.500 Euro mutmaßliches Dealergeld gefunden und sichergestellt. Als die Polizeibeamten seine Wohnung