Ein 20 Jahre alte Radfahrer ist am Montagvormittag (28.06.) bei einem Unfall in Backnang leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, stieß der Mann mit seinem Fahrrad gegen 11 Uhr an der Kreuzung Am Schillerplatz/Eduard-Breuninger-Straße mit einem Fiat zusammen. Der leicht verletzte Radfahrer sei in eine Klinik gebracht worden.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.