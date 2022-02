Ein 46-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Montag (14.02.) in Backnang schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann starb anschließend auf dem Weg in eine Klinik. Das berichtet die Polizei.

Sturz in Kurve

Den Angaben zufolge fuhr der Radler gegen 13.30 Uhr stadteinwärts auf dem leicht abschüssigen Radweg parallel zur Annonaystraße. In einer Linkskurve stürzte er vermutlich auf Rollsplitt und verletzte sich am Kopf. Laut Polizei trug der Mann keinen