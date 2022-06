Backnang: Schlägerei in einer Kneipe eskaliert

Am Dienstag (29.6.) ist es in einer Gaststätte in der Schillerstraße in Backnang zu einer Schlägerei gekommen.

Gegen 20.30 Uhr gerieten Polizeiangaben zufolge zwei Männer in einen Streit. Ein 42-Jähriger schlug dabei einen 24-Jährigen mit einer Glasflasche. Der 24-Jährige flüchtete daraufhin leicht verletzt aus der Gaststätte. Der 42-Jährige verfolgte ihn. Drei weitere Personen im Alter von 49 Jahren, 34 Jahren und 36 Jahren wollten die beiden Streitenden offenbar trennen. Dabei kam es jedoch zu weiteren Auseinandersetzungen, bei denen der 42-Jährige leicht verletzt wurde.

Die hinzugerufene Polizei nahm den 42-jährigen Mann und eine 36-jährige Frau vorläufig fest. Die Ermittlungen laufen.