Backnang: Streit mit Mutter, Polizist bedroht - 22-Jähriger muss in Psychiatrie

Ein 22-Jähriger ist am Mittwochabend (03.08.) in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Nach Angaben der Polizei befand sich der 22-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Der junge Mann war zuvor mit seiner Mutter in einen Streit geraten. Der Streit hatte sich von zuhause aus auf die Straße verlagert. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Die Beamten konnten den 22-Jährigen vor Ort nicht mehr antreffen. Kurze Zeit später tauchte er jedoch wieder in der elterlichen Wohnung auf. Der junge Mann, der laut Polizei deutlich durcheinander gewesen sein soll, soll auf einen Polizeibeamten zugegangen sein und ihn mit einem Messer bedroht haben. Der Beamte setzte daraufhin Pfefferspray ein, um eine Eskalation zu vermeiden. Dabei erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen.