Backnang: Tesla fährt rückwärts auf Zebrastreifen - Fußgänger hechten zur Seite

Ein Tesla-Fahrer soll laut Polizei am Montag (02.01.) in Backnang mehrere Fußgänger gefährdet haben. Sie konnten sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Polizeibericht: Was passiert sein soll

Wie die Polizei berichtet, wollten zwei Fußgänger gegen 18.50 Uhr die Stuttgarter Straße an einem Zebrastreifen überqueren. Der vorbeifahrende Tesla-Fahrer bremste zwar ab, hielt aber erst hinter dem Fußgängerüberweg an.

"Unmittelbar nach dem Zebrastreifen habe der Autofahrer angehalten und sei dann plötzlich zurückgefahren, als die beiden und noch ein weiterer Fußgänger über die Straße liefen", schreibt die Polizei. "Nach dem Vorfall sei der Tesla-Fahrer weitergefahren." Verletzt wurde niemand.

Personenbeschreibung: Zeugen gesucht

Die Polizei beruft sich bei Ihren Schilderungen offenbar auf die Aussagen der zwei Fußgänger. Deren Beschreibung zufolge war der Autofahrer etwa 30 bis 35 Jahre alt und trug einen Vollbart

Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen. Der dritte Fußgänger sowie weitere mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07191/9090 melden.