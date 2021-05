Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Dienstagabend (04.05.) im Seehofweg in Backnang gegeben. Die Polizei hat in einer Wohnung im Seehofweg in Backnang eine tote Frau aufgefunden. Das bestätigte der Polizeisprecher Holger Bienert auf Anfrage. Weitere Angaben zu den Hintergründen gab es am späten Abend von der Polizei nicht mehr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, Näheres soll im Lauf des Mittwochs bekanntgegeben werden.