Backnang: Unbekannte entsorgen 89 Müllsäcke illegal im Wald

In Backnang sind am Mittwoch (25.08.) insgesamt 89 Müllsäcke in einem Waldstück nahe der Landesstraße 1120 an einem Waldweg entdeckt worden.

Wie die Polizei mitteilte, sind die Müllsäcke zwischen Mettelbelberg und dem Ebniseekreisel etwa 150 Meter nach der Einmündung Schloßhof entsorgt worden. In den Müllsäcken befand sich fast ausschließlich Pflegebedarf wie Gummihandschuhe, Betteinlagen, FFP2 Masken sowie deren Verpackung. Bei den meisten Säcken wurde der Knoten am Plastikband zum Verschließen des Müllsacks mit einem Stück Alufolie verstärkt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier zu melden.