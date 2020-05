Backnang: Unbekannte versuchen in Baustoffgeschäft einzubrechen

Am Freitagnacht (08.05.) haben Unbekannte versucht, in ein Baustoffgeschäft in der Bertha-Benz-Straße einzubrechen. Zeugen hatten dies um kurz nach 2.45 Uhr der Polizei gemeldet. Nach Angaben der Polizei gelangten die mutmaßlichen Täter über einen Zaun auf der Südseite auf das Firmengelände. Von dort aus stiegen sie mittels einer Leiter auf die Dachebene. Auf dem Dach versuchten die Täter, ein Oberlichtfenster aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Die Polizei vermutet, dass die Diebe im weiteren Verlauf durch die eintreffenden Polizeistreifen gestört wurden und flüchteten. Die Beamten suchten das Gelände und das Gebäudeinnere im Anschluss ab. Auf dem Dach konnten sie Einbruchswerkzeug sicherstellen. Bei der Fahndung nach den Einbrechern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.