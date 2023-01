Backnang: Unbekannter bedroht Fußgängerin beim Gassigehen

In Backnang ist am Dienstagabend (03.01.) gegen 22.40 Uhr eine Fußgängerin von einem Mann bedroht worden. Sie war im Schickhardtweg mit ihrem Hund beim Gassigehen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann ging beim Spielplatz direkt auf den Hund zu. Die Hundeführerin bat den Mann, zur Seite zu gehen. Daraufhin habe der Fremde die Hundeführerin verbal bedroht. Die Fußgängerin flüchtete. Der Tatverdächtige soll ca. 170 bis 180 cm groß und ca. 60 Jahre alt gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.