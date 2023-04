Backnang: Unbekannter tritt und beleidigt Reisende in der S-Bahn

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend (04.04.) gegen 22.15 Uhr eine 57-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S4 Richtung Backnang beleidigt und getreten. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte der 57-Jährigen und ihrem 53-jährigen Ehemann beim Einstieg am Hauptbahnhof Stuttgart (tief) den Zutritt zur 1. Klasse verweigert haben. Im weiteren Verlauf beleidigte er das Ehepaar mehrmals. Anschließend trat er der 57-Jährigen gegen das Schienbein. Beim Halt der S-Bahn an der Haltestelle Nordbahnhof soll der mutmaßliche Täter über eine Brücke in Richtung Heilbronner Straße gelüchtet sein.

Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Ergebnis. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der zuständigen Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711870350 zu melden.