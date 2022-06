Etwa 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag (25.06.), 18 Uhr und Sonntagnachmittag (26.06.), 15 Uhr an einem geparkten Mercedes in der Talstraße in Backnang verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, zerkratzte er die beiden Seiten des Fahrzeugs. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zu dem unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.