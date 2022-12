Backnang: Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten hat es am Donnerstag (15.12.) in Backnang gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr in der Haller Straße.

Rettungsdienst versorgt Verletzte

Den Angaben zufolge fuhr ein 36-Jähriger im stockenden Verkehr mit seinem Toyota dem Golf einer 28-Jährigen auf. Der Golf wurde daraufhin noch auf einen Audi geschoben, an dessen Steuer eine 45-Jährige saß.

Die Golf-Fahrerin und ihre 51-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt. Der Golf musste abgeschleppt werden. Laut Polizei entstanden bei dem Unfall mehr als 10.000 Euro Sachschaden.