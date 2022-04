Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße in Backnang hat sich am Samstag (16.04.) zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr eine Unfallflucht ereignet.

Hinweise gesucht

Wie die Polizei berichtet, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer dort gegen den Kotflügel eines geparkten Autos. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ circa 1000 Euro Sachschaden.

Die Polizei in Backnang nimmt unter der Telefonnummer 07191/9090