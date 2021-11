Ein BMW-Fahrer ist am Samstagnachmittag (28.11.) in Backnang auf schneebedeckter Straße in Rutschen gekommen.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Montagmorgen mitteilte, kam der Pkw gegen 14.40 Uhr in der Sulzbacher Straße von der Fahrbahn ab, prallte hierbei gegen einen Bordstein und eine Werbetafel.

{element}

"Der Autofahrer flüchtete und hinterließ erheblichen Sachschaden", heißt es weiter im Polizeibericht. Sachdienliche Hinweise auf das