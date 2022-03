Am Mittwoch (30.03.) haben sich in Backnang zwei Unfälle ereignet. Ein geparkter Opel Corsa ist in der Aspacher Straße zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr an der Vorderseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

{element}

Audi fährt auf BMW

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf Höhe der Krähenbachkreuzung: