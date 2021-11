Am Donnerstagabend (04.11.) hat sich in Backnang an der Einmündung Stuttgarter Straße / Im Benzwasen ein Verkehrsunfall ereignet.

Was war passiert?

Laut Polizeibericht übersah eine 56-jährige Renault-Fahrerin gegen 19 Uhr an der Kreuzung den entgegenkommenden Fiat einer 19-Jährigen. Beide Autos stießen frontal zusammen.

Die Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

