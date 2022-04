In Backnang ist am Freitagmorgen (01.04.) versucht worden, in einen Elektronikfachmarkt in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Die Polizei nennt zwar nicht den Namen des Marktes, dabei handelt es sich aber vermutlich um den "HEM expert Backnang".

Kurz vor 6 Uhr sollen Unbekannte am Gebäude mithilfe einer Leiter ein Fenster in 3,5 Meter Höhe aufgedrückt haben. Dabei wurde allerdings der Alarm ausgelöst, woraufhin die mutmaßlichen Täter flüchteten. Wer die Tatverdächtigen gesehen hat