Backnang: Versuchter Einbruch in Gebäude mit Rechtsanwaltskanzleien

Am Mittwoch (12.5.) zwischen 7.40 und 15.45 Uhr haben sich Einbrecher Zugang zu einem Haus in der Dilleniusstraße verschafft.



Polizeiangaben zufolge befinden sich in dem Gebäude unter anderem Rechtsanwaltskanzleien, Büros und zwei Wohnungen im Dachgeschoss. Es wurde versucht, einige Türen aufzuhebeln, was jedoch aufgrund der mehrfachen Verriegelung nicht gelang. Die Einbrecher verließen das Gebäude und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 0 71 91 / 90 90 entgegen.