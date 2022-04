Am Dienstagvormittag (19.04.) ist ein 69-Jähriger nach einem Vorfall in der Tilsiter Straße in Backnang mit seinem Auto auf einen Polizisten zugerollt.

{element}

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto einer Anwohnerin eingeparkt, sodass sie nicht wegfahren konnte. Der verantwortliche 69-jährige Autofahrer war vor Ort. Er war jedoch nicht bereit, sein Auto wegzustellen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Im Verlaufe des Gesprächs mit dem 69-Jährigen wurde er von der Polizei