Ein 22-jähriger Fahrgast soll am Mittwochnachmittag (03.11.) in einem Regionalexpress nach Backnang eine Zugbegleiterin beleidigt haben. Nun wird gegen ihn ermittelt, wie die Bundespolizei Stuttgart am Donnerstagmittag mitteilt.

Ohne Fahrschein unterwegs

Den Angaben zufolge fuhr der deutsche Staatsangehörige gegen 16 Uhr mit dem Zug von Crailsheim nach Backnang. Als die Zugbegleiterin feststellte, dass der Mann wohl ohne Fahrschein unterwegs war, soll er sie mehrmals