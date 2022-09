Backnang: Zwei Autos aus Autohaus gestohlen

In Backnang ist es zwischen Montag (12.09.) 18 Uhr und Dienstag (13.09.) 8.30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Autohaus gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei Gebrauchtwagen von der Ausstellungsfläche in der Weissacher Straße gestohlen worden sein.

Bei den beiden Autos handelt es sich um einen grauen Seat Alhambra und einen grauen VW Tiguan. Der Gesamtwert der beiden Autos beläuft sich auf 59.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Autos mit den Kennzeichenschildern BK-P 7684 und BK-E 225 unterwegs sind. Diese wurden ebenfalls in Tatortnähe gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.