Backnang: Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer hat in der Nacht zum Donnerstag (5.5.) in der Eugen-Adolff-Straße in Backnang einen Unfall mit 4000 Euro Sachschaden verursacht.

Polizeiangaben zufolge kam er auf der regennassen Fahrbahn in Schleudern, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in die abknickende Vorfahrtsstraße in Richtung Bahnhof einbog. Er kam von der Straße ab und prallte gegen den Bordstein. Der Wagen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Verletzt wurde niemand.