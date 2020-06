Backnang: Drogenspürhund findet Marihuana bei Durchsuchung

Bei der Kontrolle einer leerstehenden Hütte am Murrtal-Viadukt sind am Sonntag (07.06.) Drogen gefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag (12.06.) mit. Demnach hatte sich zunächst der Verdacht ergeben, dass an der Hütte mit Drogen gedealt wird. Ein 18- und ein 19-Jähriger wurden daraufhin in der Hütte kontrolliert. Polizisten durchsuchten die Hütte mithilfe eines Drogenspürhundes und fanden insgesamt knapp 150 Gramm Marihuana.

Die beiden jungen Männer wurden zunächst mit aufs Polizeirevier genommen und "nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen" wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.