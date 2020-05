Backnang: Kurioser Einsatz: Papagei sitzt im Baum fest

Der Papagei saß seit Sonntagmittag im Baum fest. © Polizeipräsidium Aalen

Einen etwas ungewöhnlichen Einsatz hatten Beamte des Polizeireviers Backnang am Montagmorgen (27.04.) im Georg-Beer-Weg. Eine Anruferin teilte der Polizei mit, dass ein Papagei bereits seit Sonntagmittag in einem Baum saß. Laut Polizei konnte sich der gelb-blaue Ara nicht selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien. Die Polizisten konnten letztlich die Besitzerin des Papageien ausfindig machen. Diese lockte den Papagei vom Baum herunter und brachte ihn zurück in sein gewohntes Umfeld.