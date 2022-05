Bagger beschädigt Gasleitung in Welzheim: Anwohner kurzzeitig evakuiert

In der Richard-Wagner-Straße in Welzheim ist bei Baggerarbeiten am Dienstag (17.05.) gegen 12.35 Uhr eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, mussten Anwohner deshalb kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen.

Laut Bericht stellten Mitarbeiter des Netzbetreibers das Gas ab. Danach konnten die Menschen wieder zurück in ihre Häuser. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Personen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit acht Einsatzkräften vor Ort.