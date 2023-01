Bahnhof Schorndorf: Einbruch in Kiosk - Bargeld und Zigaretten gestohlen

Unbekannte sind am Montag (23.01.) kurz nach 1 Uhr in einen Kiosk am Bahnhof in Schorndorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter gewaltsam in das Geschäft ein. Sie nahmen aufgefundenes Bargeld mit. Die Polizei geht zudem davon aus, dass sie Zigaretten entwendeten.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Einbruch hat das Polizeirevier in Schorndorf aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.