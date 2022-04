Ein 37 Jahre alter Mann ist am Samstag (23.04.) am Bahnhof in Schorndorf angegriffen und durch Tritte und Schläge schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 5.45 Uhr am frühen Morgen.

Schwere Verletzungen im Gesicht: Opfer im Krankenhaus

Zunächst soll es zwischen dem Mann und einem 25-Jährigen eine längere verbale Auseinandersetzung gegeben haben. In der Folge des Streits griff der junge Mann den 37-jährigen Mann an und schlug ihm mehrfach