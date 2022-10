Bahnhof Winnenden: Männer stehlen Geldbörse von 66-Jähriger

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (05.10.) am Bahnhof in Winnenden die Geldbörse einer 66-Jährigen gestohlen. Die 66-Jährige befand sich gegen 13.10 Uhr zusammen mit einer Bekannten am Bahnhof Winnenden, als sie nach Angaben der Polizei von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen wurde.

Diese Männer sollen angeboten haben, den beiden Frauen beim Tragen des Gepäcks behilflich zu sein. Während sie den Frauen halfen, sollen sie die Geldbörse der 66 Jahre alten Frau gestohlen haben. Anschließend flüchteten die Täter wohl noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in eine bislang unbekannte Richtung.

Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Beide waren circa 30 Jahre alt, 1,80-1,90 Meter groß und sollen einen dunklen Teint gehabt haben. Einer der Täter soll einen Vollbart getragen haben. Zur Tatzeit trugen beide Männer dunkle Hosen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer 0711 - 870350 zu melden. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Bargeld, EC- und Kreditkarten sollten am Körper verteilt mit sich geführt werden.