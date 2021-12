Am Sonntag (19.12.) ist es in Sulzbach an der Murr zu einem Bahnunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, soll ein Zug und ein Auto zusammengestoßen sein. Nach bisherigem Kenntnisstand wird nur ein Sachschaden und kein Personenschaden vermutet. Die Einsatzmaßnahmen laufen noch.

Weitere Infos folgen.

