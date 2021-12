Am Sonntag (19.12.) ist es am Bahnübergang in Schleissweiler in Sulzbach an der Murr gegen 13.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Regionalexpress und einem Auto gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, soll ein Auto-Fahrer bei dem Versuch am Bahnübergang zu wenden, mit einem durchfahrenden Regionalexpress aus Schwäbisch Hall kommend, zusammengestoßen sein. Der 120km/h schnell fahrende Zug sei mit dem Fahrzeug in Berührung gekommen, da es sich noch im Profil der Gleise befand.