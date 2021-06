Bahnunfall mit getöteter Person in Oppenweiler-Aichelbach

Ein tödliches Bahnunglück hat sich am Dienstagabend (01.06.) in Oppenweiler im Ortsteil Aichelbach ereignet. Nach ersten Polizei-Informationen wollten offenbar zwei Mädchen die Gleise überqueren, möglicherweise, um eine Weg-Abkürzung zu nehmen, als ein Zug nahte. Eine Elfjährige kam über den Schienenstrang noch hinüber, eine 14-Jährige wurde vom Zug erfasst und tödlich verletzt. Reiner Möller, Polizeipräsident des PP Aalen, spricht in einer ersten Stellungnahme von einem „höchst tragischen Unglücksfall“.

Nähere Informationen folgen, sobald die Polizei weitere Informationen herausgibt, weil die Redaktion keine ungesicherten Fakten-Behauptungen und Spekulationen streuen will.